추석 전날 고속도로 정체 오후 7∼8시께 해소

[아시아경제 박형수 기자] 추석을 하루 앞둔 20일 오후 전국 고속도로 귀성 방향 정체가 풀리고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오후 4시 기준 경부고속도로 부산 방향은 한남∼서초 4㎞ 구간에서 차량이 서행하고 있다.

서울 방향은 청주∼옥산, 안성분기점∼남사, 양재부근∼반포 등 16㎞ 부근에서 차량 이동속도가 더디다.

서해안고속도로 서울 방향은 당진부근∼서해대교, 서평택분기점∼서평택분기점부근, 발안∼화성 부근 등 총 28㎞ 구간에서 차량이 제 속도를 내지 못하고 있다. 목포 방향은 차량 흐름이 상대적으로 원활하다.

수도권제1순환고속도로는 구리 방향의 경우 수락산터널∼사패산터널, 중동∼송내 등 13㎞ 구간에서, 일산 방향은 소래터널 부근∼송내 3㎞ 구간에서 차량이 몰렸다.

영동고속도로 강릉 방향은 차량 흐름이 원활한 반면 인천 방향은 진부부근∼진부2터널, 턱평부근∼양재터널 등 17㎞ 구간에서 정체 현상이 나타나고 있다.

중부고속도로는 남이 방향 호법분기점∼모가부근 2㎞ 구간과 하남 방향 서청주∼오창, 경기광주IC∼중부1터널 등 12㎞ 구간이 밀리고 있다.

전국 교통량은 405만대로 예상됐다. 수도권에서 지방으로 39만대, 지방에서 수도권으로 41만대가 이동할 것으로 도로공사는 예상했다.

승용차로 오후 5시 서울 요금소를 출발해 전국 주요 도시까지 걸리는 시간은 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 대구 3시간 30분, 광주 3시간 20분, 대전 1시간 30분, 강릉 2시간 40분으로 예보됐다.

도로공사는 오후 7∼8시께 정체가 해소될 것으로 내다봤다.

