건설현장-병원-시장 등 집단감염 확산…감염경로 미확인 37%

[아시아경제 박형수 기자] 코로나19 4차 대유행이 이어지는 가운데 건설현장과 시장, 병원, 요양시설, 체육시설에서 집단감염이 이어지고 있다.

20일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 경기 수원시 건설현장에서 지난 15일 이후 종사자 12명이 잇따라 코로나19 확진 판정을 받았다.

광주 서구 인력사무소에서는 지난 14일 이후 총 15명, 전북 김제시 요양시설에서는 지난 18일 이후 총 7명의 확진자가 나왔다. 대전 동구 노인전문병원에서는 지난 17일 이후 총 6명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 대구 달서구 실내체육시설에서 지난 17일 이후 총 7명, 부산 서구 시장에서도 지난 17일 이후 총 14명, 부산 영도구 지인 모임에서 지난 15일 이후 총 12명의 확진자가 나왔다.

기존 집단발병 사례의 감염 규모도 꾸준히 커지고 있다. 서울 송파구의 가락 농수산물 종합도매시장 관련 확진자는 33명 늘어 누적 확진자는 341명이 됐다. 확진자 가운데 시장 종사자가 297명으로 가장 많았고, 가족 35명, 지인 6명, 이용자 2명, 기타 1명 등이다.

서울 중구 중부시장 집단감염 확진자도 22명 늘어 누적 확진자가 61명이 됐다. 종사자가 55명이었고 이용자 1명과 가족 4명, 기타 1명도 감염됐다.

인천 남동구 의료기관 관련 확진자도 25명 늘면서 누적 56명으로 불어났다. 환자 20명, 간병인 10명, 보호자 18명, 종사자 7명, 지인 1명이다.

최근 2주 동안 확진 판정을 받은 환자 가운데 언제, 어디서 감염됐는지 알지 못하는 확진자 비율은 37.1%였다. 이달 7일부터 20일까지 신고된 신규 확진자는 2만5763명이며, 이 가운데 9557명(37.1%)의 감염 경로가 아직 확인되지 않았다.

