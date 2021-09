"추석 코 앞인데"…서울 곳곳서 방화 사건 잇따라

[아시아경제 송승윤 기자] 추석을 앞두고 가족 간 다툼과 신변 비관 등으로 방화를 시도하는 사건이 잇따랐다.

19일 경찰에 따르면 서울 성북경찰서는 현주건조물방화 혐의를 받는 A(72)씨를 현행범 체포해 조사 중이다.

A씨는 전날 오후 8시께 성북구의 한 다세대주택에서 만취한 채 아내와 말다툼을 하다가 화장실에서 옷가지에 불을 붙인 혐의를 받고 있다. 불은 옷만 태우고 다른 곳으로는 번지진 않았다. 경찰은 이웃 주민의 신고로 현장에 출동해 A씨를 체포했다.

같은 날 오후 10시 45분께 서울 중랑구의 한 다세대주택에서도 B(69)씨가 같은 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 그는 술에 취해 자신의 집에 인화성 물질을 뿌린 뒤 불을 지르려 한 혐의를 받고 있다.

B씨는 112에 수차례 전화해 집에 인화성 물질을 뿌리고 불을 지르겠다고 말한 것으로 전해졌다. 경찰은 B씨가 뿌린 물질이 인화성 물질이 맞는지 등을 확인할 예정이다.

