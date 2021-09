"MB 반복할 텐가" 이낙연 측 질타에…이재명 측 "野와 한배 타나"

설훈 "이재명 지사가 가진 결함, 누구나 알고 있어"

이 지사 측 "野가 공격하려는 명분 주고 있어"

[아시아경제 임주형 기자] 더불어민주당 유력 대권주자인 이재명 경기도지사 캠프 측이 또 다른 대권주자인 이낙연 전 대표 측과 날선 신경전을 벌였다.

이 전 대표 측 선거대책본부장인 설훈 민주당 의원이 "MB(이명박 전 대통령)는 감옥에 있는데, 이를 반복할 필요가 있나"라고 언급한 것을 두고 이 지사 측은 "야당과 한배를 타려는 것인가"라고 질타했다.

이 지사 캠프 소속 현근택 대변인은 19일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "이낙연 후보도 설 의원의 생각에 동조하고 있다는 것을 알 수 있다"며 이같이 말했다.

이어 "문제는 이러한 발언이 야당에게 이재명 후보를 공격하는 명분을 주고 있다는 것"이라며 "야당 측 인사가 대장동 건으로 이재명 후보를 공격할 때는 '이는 여당 후보 캠프에서 나온 말이다'라고 하면서 시작하고 있다"고 꼬집었다.

그러면서 "이낙연 캠프에서 하는 말이, 야당이 이재명 후보를 공격하려는 명분을 주고 있다는 것을 어떻게 봐야 하나"라며 "(이낙연 캠프는) 야당과 한배를 타려는 것인가"라고 되물었다.

현 대변인은 "현재 야당은 (대장동 개발 특혜 의혹에 대해) 이재명 게이트라고 주장하고 있다. (이 전 대표 캠프도) 이에 동조하는 것은 아닌가"라며 "이 저 대표 캠프는 야당과 한배를 타려는 시도를 멈춰야 한다. 민주당 원팀이라는 배에 함께 타야 할 것"이라고 강조했다.

앞서 설 의원은 지난 15일 한 라디오 방송에 출연한 자리에서 "능력이 있으니 도덕적으로 문제가 있어도 눈감고 가자고 판단하고 대통령을 만들었는데 결국 어떻게 됐나. MB는 감옥에 있다. 이걸 되풀이할 건가"라며 "(이 지사가) 당선된다고 보기도 힘들고, 당선까지 가지도 못할 거라는 게 제 심정"이라고 말한 바 있다.

그는 "이 지사가 가지고 있는 결함은 누구나 다 알고 있다. 그런데 지지하는 분들이 그 흠결을 안 보려고 눈을 감고, 귀를 닫고 있는 게 제일 큰 문제"라며 "본선에서 그게 다 드러났을 때 감당할 수 있겠느냐"라고 우려를 표했다.

이어 "제일 큰 부분은 형수에 대해 쌍욕한 부분인데 (본선에서) 국민의힘은 이걸 여과 없이 그대로 틀 것"이라며 "지금까지 국민이 들어보지 못한 게 방송에 나오면 우리는 꼼짝없이 당하게 된다"라고 설명했다.

그러면서 "대장동뿐 아니라 여러 가지가 있는데 지금 하나씩 나오는 셈"이라며 "도덕성 없는 후보는 본선에서 못 이긴다"라고 주장하기도 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr