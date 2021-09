[아시아경제 오현길 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 디엔에이링크 디엔에이링크 127120 | 코스닥 증권정보 현재가 4,160 전일대비 10 등락률 -0.24% 거래량 119,340 전일가 4,170 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 디엔에이링크, 생명공학원구원과 16억 규모 데이터 생산 계약 체결[e공시 눈에 띄네]코스닥-25일“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 를 공시불이행에 따라 불성실공시법인으로 지정했다고 17일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr