[아시아경제 오현길 기자] 한진중공업 한진중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 10,150 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,374,995 전일가 10,150 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 한진重, 디젤·전기 복합추진 어업지도선 3척 수주한진중공업, 912억 규모 국가어업지도선 3척 수주 계약[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일 close 은 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약이 종결됨에 따라, 제12차 채권금융기관협의회 결의에 따라 주채권은행(한국산업은행) 통지에 따라 채권금융기관 공동관리절차가 종결됐다고 17일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr