국민연금, 기금 운용전문가 공개 모집…"주임운용역 5명 채용"

[아시아경제 서소정 기자] 국민연금공단(이사장 김용진) 기금운용본부는 기금의 안정적 운용과 투자 다변화 등을 고려해 2021년도 제3차 기금운용본부 신입직원 공개 모집을 실시한다고 17일 밝혔다.

기금운용본부는 이번 공모 과정에 투자 실무 경력에 제한을 두지 않을 예정이다. 채용 예정인원은 5명이며, 필기시험·2단계 면접전형 도입 등 우수인재 선발을 위해 강화된 채용절차를 시행할 계획이다.

기금운용본부는 그동안 서류 및 면접전형 등의 채용 과정을 거쳐 적합한 경력을 갖춘 운용인력을 선발해왔으나, 올해 6월 규정 개정을 통해 투자 실무 경험이 없는 지원자에게도 채용문을 열었다.

국민연금은 기금 1000조원 시대를 대비한 우수 인력 선발 및 직원 역량 강화를 위해 해외연수 및 전문교육, 해외투자기관 근무 기회를 제공하는 인력양성 프로그램(NPS WING’s Program)을 운영하고 있다. 이번에 선발하는 신규 채용자에 대해서도 적용할 방침이다.

지원서 접수는 17일부터 10월 1일(오후 3시 마감)까지 진행하며, 최종합격자는 내년 1월 중 임용될 예정이다. 전 채용과정은 블라인드 방식(학력·연령·성별?가족사항 등 미기재) 채용으로 진행된다.

김용진 이사장은 "글로벌 운용전문가로서 비전과 포부를 가진 역량 있는 인재들의 도전을 환영한다"면서 "앞으로 신규 채용 인력을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr