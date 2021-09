대성산업, 계열사 디에스파워 지분 81.8%로 늘려

[아시아경제 이민지 기자] 대성산업 대성산업 128820 | 코스피 증권정보 현재가 4,900 전일대비 60 등락률 -1.21% 거래량 438,446 전일가 4,960 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일 대성산업, 디에스파워에 300억규모 금전대어 결정안 쓰는 배터리로 핵심소재 만든다!! ‘ㅇㅇㅇ’ 마지막 남은 수혜주! close 은 계열회사인 디에스파워의 주식 349만6504주를 약 300억원에 취득했다고 17일 공시했다. 취득후 소유 주식수는 1474만1837주로 지분 비율은 81.8%에 달한다. 회사 측은 “LNG 열병합발전소 투자 확대를 통한 기대이익 상승과 수소 연료전지 신사업 투자 기회를 확대하기 위한 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr