[아시아경제 조인경 기자] 롯데백화점이 동탄점에 100평 규모의 전문 한식당 '한국인의 밥상' 브랜드를 런칭했다고 17일 밝혔다.

KBS 1TV 대표 프로그램인 한국인의 밥상은 배우 최불암이 진행하는 한국 최초의 푸드 다큐멘터리로, 올해로 10년째 방송되고 있다. 이번 한국인의 밥상 매장은 TV 방송 프로그램 명칭을 사용해 오픈한 첫 번째 사례이다.

2020년 아시아 최고 여성쉐프로 선정된 조희숙 쉐프가 총괄 디렉팅했으며, 대표 메뉴인 '전립투 요리'와 '가마솥 밥상'을 기본으로 지역별로 숨겨진 맛을 선보이는 '팔도순례기' 특선 등 총 16종의 차별화된 메뉴를 선보인다.

롯데백화점은 "이번 한국인의 밥상 브랜드를 통해 우리나라의 식문화를 대외적으로 알리고, 지역의 사라져가는 식재료와 음식 이야기를 고객에게 제안하고자 한다"고 전했다.

