한국미즈노, 프로 시리즈 아이언 "또 하나의 명품"

‘새로운 명품 아이언의 탄생’.

한국미즈노가 새롭게 선보인 아이언 ‘프로(Mizuno Pro) 시리즈’ 3종이다. "특유의 클래식한 머슬백 디자인은 계승하고 차별화된 헤드 소재와 설계, 타구감 등을 제공한다"는 제조사 측의 설명이다. ‘그레인플로우 포지드(GFF) HD’의 제조 공법을 적용했다. 헤드에서 넥까지 임팩트가 이뤄지는 페이스 면에 고밀도의 단류선을 밀집시키고 연철의 균일한 입자를 살려 최고의 손맛을 제공한다.

부드럽고 연한 구리 층을 기존의 크롬, 니켈 소재 중간에 배치한 ‘4 레이어드 (Layered) 헤드 설계’가 핵심이다. 묵직하면서도 부드러운 타구감과 컨트롤 성능을 더욱 부각했다. 미국프로골프(PGA)투어 선수들의 의견을 적극 반영해 헤드의 중심 거리를 짧게 만든 것이 인상적이다. 컴팩트해진 헤드 길이와 민첩한 탑 라인 형상으로 플레이 시 헤드의 조작성을 높인 것도 특징이다.

프로 221(Pro 221)은 탄소와 불순물 함유량이 0.3% 이하다. 위로 갈수록 두꺼워지는 ‘역 테이퍼 블레이드(Tapered Blade)’ 형태가 눈에 띈다. 미러 크롬 도금과 사틴 마감 공법으로 고급스러움을 더했다. 프로 223(Pro 223)은 비거리 성능까지 높인 캐비티 백 아이언이다. 프로 225(Pro 225)는 관용성과 비거리 성능을 높인 중공 구조다. 한국과 일본에서 다음달 15일 동시 발매한다.