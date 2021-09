콘진원, 콘텐츠 스타트업 국제 경쟁력 높인다

네이버 클라우드와 MOU…크레딧 지원

사스교육·마케팅 등 '그린하우스' 혜택도

한국콘텐츠진흥원과 네이버 클라우드는 콘텐츠 스타트업의 국제 경쟁력을 높이기 위해 지난 10일 업무협약을 맺었다고 17일 전했다. 콘진원 글로벌 프로그램 기업을 대상으로 네이버 클라우드 플랫폼을 사용할 수 있는 크레딧을 지원한다. 네이버 클라우드는 싱가포르에 글로벌 거점이 있다. 콘진원 관계자는 "'테크 인 아시아' 싱가포르 마켓에 선정된 기업과 동남아 시장 진출을 준비하는 기업에 우선 혜택이 주어진다"라고 설명했다.

네이버 클라우드는 제휴한 국내 벤처 캐피탈과 엑셀러레이터를 대상으로 '그린하우스'를 운영한다. 이번 프로그램에 참여하는 기업도 혜택을 받을 수 있다. 사스(SaaS·서비스형 소프트웨어) 교육, 공동마케팅 등이다. 콘진원 관계자는 "그린하우스 외에도 핀테크 기업 클라우드, 메타커머스 솔루션, 네이버웍스 등도 지원받는다"라고 설명했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr