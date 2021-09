[포토]채현일 영등포구청장 KDB 산업은행 후원 ‘추석맞이 전통음식 나눔 행사’ 참석

[서울시 구청장 포토 뉴스]오승록 노원구청장, 청년가게 3~6호점 방문

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 16일 오전 구청 별관에서 진행된 ‘추석맞이 전통음식 나눔 행사’에 참석했다.

채 구청장은 추석 명절을 맞아 나눔 행사를 마련해 주신 영등포구여성단체연합협의회 회원분들과 후원해 주신 KDB산업은행 관계자 분들께 진심으로 감사드리며, 구민 모두가 안전하고 따스한 명절 보낼 수 있도록 더욱 세심히 살피겠다고 전했다.

이날 행사에서 제작한 김치, 송편, 김 등의 전통음식 꾸러미는 각 동 저소득 한부모 가정 100가구에 전달될 예정이다.

오승록 노원구청장은 16일 오후 4시 노원 청년가게 3~6호점 개점 기념 라운딩 행사에 참석했다.

노원청년가게 3~6호점은 공릉1동 공릉동 국수거리에 입점했다. 3호점 ‘도깨비누’는 친환경 비누를 비롯한 제로웨이스트 물품 판매 및 만들기 수업을 진행한다. 4호점 ‘오디너리 아트 랩 차차 X 갤러리 지원씨’는 복합 문화예술 전시공간 및 셀프 화실이다.

5호 ‘Studio Fireworks’는 지역 내 청년디자이너의 작품 제작 및 전시기획을 돕는 디자인스튜디오, 6호점 ‘메이크플레이스 타키’는 자율주행자동차 소프트웨어 코딩, 키트 제작 등을 중심으로 한 코딩 교습소다.

지난 8월 말에 개점을 마친 청년가게 3~6호점은 코로나19확산 방지를 위해 개점식을 생략했다.

오승록 구청장은 청년가게를 방문해 개점 이후 어려운 점은 없는지, 향후 청년가게 활성화를 위한 의견 등을 물으며 청년 점주들을 격려했다.

오승록 구청장은 “어려운 시기 좌절하지 않고 창업이라는 큰 용기를 내 주어 고맙다”면서 “청년들이 가진 역량을 발휘할 수 있도록 앞으로도 청년들의 목소리에 귀 기울이겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr