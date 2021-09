구인모 거창군수, 상인 격려·애로사항 청취 … 희망 선결제 캠페인 동참

전통시장 방문 시장 상인 격려 방역상황 점검



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 구인모 거창군수는 16일 추석을 앞두고 전통시장을 방문해 시장 상인들을 격려하고 방역상황을 점검했다.

이번 방문은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 힘든 시기를 보내고 있는 상인들의 애로사항을 청취하고, 코로나19 방역상황을 점검해 안전한 명절 보내기의 목적으로 마련됐다.

구 군수는 “전통시장이 활기를 찾을 수 있도록 다양한 사업 추진으로 지역경제를 살리는 데 최선의 노력을 다하겠다”며 “군민들이 안심하고 편리하게 시장을 이용할 수 있도록 방역 수칙을 잘 지켜주실 것”을 당부했다.

또한 이날 전통시장 내 음식점을 방문해 코로나19로 어려운 소상공인을 돕는 희망 선결제 캠페인에 동참했다.

희망 선결제 캠페인은 음식점 등 소상공인·자영업 업소에 선결제하고 후에 정산하는 착한 소비자 운동이다.

군은 전 부서에서 기업 제로페이와 연계한 업무추진비 선결제에 적극적으로 동참하고 있으며, 앞으로 군의회, 사회단체 등과 협조하여 지역사회 전체로 확산해 지역 상권에 활기를 불어넣도록 할 계획이다.

