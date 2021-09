국민의힘 광주·전남 조직 구성 완료…시도당 위원장 임명

김현장 광주시당 위원장·김화진 전남도당 위원장

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국민의힘은 16일 최고위원회 의결을 통해 광주·전남 시도당 위원장을 임명했다고 밝혔다.

광주광역시당 위원장 직무대행에 김현장 국민의힘 국민통합위원회 위원, 전남도당 위원장 직무대행에 김화진 고흥보성장흥강진 당협위원장이 임명됐다.

김 광주시당 위원장 직무대행은 조선대 공과대학을 졸업했으며, 2016년 한국광물자원공사 상임감사위원으로 활동했다.

김 전남도당 위원장 직무대행은 전남대 일반대학원(체육학과)을 졸업했고, 2017년 전남 자전거연맹 회장을 맡았다.

이와 함께 국회의원 선거구 가운데 공석이었던 광주 서구을 조직위원장에 하헌식 (사)남도미래발전연구원 이사장이, 광주 북구갑 조직위원장에는 이동국 NJ산업 대표가 각각 임명됐다.

전남의 경우 여수시갑 조직위원장에 고영호 소라관광 대표, 순천광양곡성구례군을 추우용 새움이앤씨 대표, 나주화순 김종운 나주 아로니아연구회 회장, 담양함평영광장성 박영용 시사포커스TV 광주전남 총괄 취재본부장, 해남완도진도 조웅 고구려대학교 명예교수, 영광무안신안 조직위원장에는 이중효 모디스글로벌 대표를 임명했다.

이번에 임명된 신규 조직위원장들은 당원협의회 운영위원회에서 운영위원장으로 선출 후 시도당 운영위원회 승인을 거쳐 당협위원장을 맡게 된다.

