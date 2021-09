바디프랜드, WBA 세계 챔피언 최현미 선수 후원

9차 타이틀 방어전 준비 "매일 바디프랜드로 마사지"

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 세계 타이틀 9차 방어전을 앞둔 여자 복싱 챔피언 최현미를 공식 후원하기로 했다고 16일 밝혔다. 최현미는 한국 여성 복서 최초로 WBA(세계권투협회) 두 체급을 석권한 선수다. 2008년 WBA 여자 페더급에서 우승하면서 이름을 알린 그는 2013년까지 7차례 타이틀 방어에 성공한 뒤 슈퍼페더급으로 체급을 올렸다. 이후 슈퍼페더급에서도 챔피언에 오른 뒤 8년째 타이틀을 지키고 있다.

특히 그는 두 체급을 합쳐 18승 1무 0패의 전적을 지니고 있다. 프로 데뷔 후 13년 동안 무패 기록을 이어가며 챔피언 타이틀을 유지하고 있는 것이다. 하지만 복싱이 비인기 종목이라는 이유로 후원을 받기가 어려워 방어전 진행에 어려움을 겪기도 했다. 의무방어전을 치르지 못하면 챔피언 타이틀은 자동 박탈된다.

이같은 상황에 바디프랜드가 최 선수의 후원에 나섰다. 최 선수는 매일 컨디션 회복을 위해 바디프랜드 안마의자를 사용한다고 밝히기도 했다. 그는 "매일 바디프랜드로 마사지 받으면서 풀어주니까 매니저가 하나 더 생긴 것 같다"고 말했다.

최 선수는 오는 18일 동두천 국민체육센터에서 브라질의 시모네 다 실바와 세계 타이틀 9차 방어전을 치른다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr