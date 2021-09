네이버 시리즈온, 추석맞이 인기 영화 50% 할인 및 무료 영화 제공

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버 시리즈온이 다가오는 추석 연휴를 맞아 인기 영화 할인 및 무료 영화 제공 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

먼저 이날부터 22일까지 네이버 시리즈온 '추석 특선 할인 영화관'에서 ?국내외 인기 영화 약 100편을 최대 50% 할인된 가격으로 감상할 수 있다.

헐리우드 액션 배우 '제이슨 스타뎀'의 복귀 화제작 '캐시트럭', 일본 영화 '조제, 호랑이 그리고 물고기들'의 한국판 리메이크작 '조제', 넷플릭스 오리지널 드라마 ‘D.P.(디피)’의 주연 배우 구교환이 출연한 '메기' ??등 다양한 장르의 영화들을 만나볼 수 있다.

이 기간 동안 '추석 특선 할인 영화관'에서 영화 2편 이상 구매 시 추첨을 통해 1000캐시 쿠폰(500명)을 증정한다.

이어 오는 20일부터 22일까지 '삼진그룹 영어토익반', '워 위드 그랜파', '트루먼쇼' 등 온 가족이 함께 보기 좋은 국내외 영화 13편을 무료로 제공한다.

이와 함께 최대 1만 캐시를 받을 수 있는 ‘추석맞이 캐시선물 룰렛 이벤트’도 진행된다. 계정당 한번의 참여 기회가 주어지며, 네이버 시리즈온 이벤트 페이지에서 룰렛을 돌리면 당첨 결과를 바로 확인할 수 있다. 이벤트 기간은 오는 18일부터 22일까지다.

영화 할인 및 무료 영화 프로모션에 대한 자세한 내용은 네이버 시리즈온 모바일 애플리케이션(앱)과 PC 홈페이지 등을 통해 확인할 수 있다.

