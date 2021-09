진에어, 추석 당일 탑승객 대상 '보물찾기' 이벤트

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 22,600 전일대비 300 등락률 -1.31% 거래량 34,943 전일가 22,900 2021.09.16 09:37 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 제2회 마케팅 아이디어 공모전 10개팀 선정진에어 '제주여행 특가' 프로모션…김포~제주 운임 1만4400원진에어, 엔제리너스 협업 프로모션…커피 쿠폰 증정 close 는 추석 당일인 21일 내륙 노선 탑승객을 대상으로 특별 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 22,600 전일대비 300 등락률 -1.31% 거래량 34,943 전일가 22,900 2021.09.16 09:37 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 제2회 마케팅 아이디어 공모전 10개팀 선정진에어 '제주여행 특가' 프로모션…김포~제주 운임 1만4400원진에어, 엔제리너스 협업 프로모션…커피 쿠폰 증정 close 는 추석을 맞아 김포~부산, 김포~여수 등 일부 내륙 노선 탑승 고객을 위해 깜짝 이벤트를 준비했다. 해당 노선 중 이벤트 항공편에 랜덤으로 숨겨진 보물을 찾는 고객에게는 동국제약의 건강기능식품 '면역엔 퀵 프로폴리스'가 제공된다.

20일부터 22일까지 대면 이벤트를 진행하지 못하는 아쉬움을 대신해 명절 인사를 전하는 기내 특별 방송 등도 실시할 예정이다.

진에어는 "고객 분들의 건강한 추석을 기원하는 마음으로 동국제약과 함께 이벤트를 마련했다"며 "추석 명절에 진에어를 찾아주신 고객 분들이 더욱 안전하고 편안하게 여행하실 수 있도록 기내 방역과 안전 운항에 만전을 기하겠다"고 말했다.

한편, 진에어는 탑승객의 안전을 위해 매 편마다 기내 소독을 실시하고 정기적으로 항공기 소독을 하는 등 사회적 거리두기 단계에 따른 방역 지침을 철저히 준수하고 있다.

이밖에 기내 손소독제 비치, 탑승 및 하기 단계에서의 거리두기 안내 등을 진행하고 있으며 이번 연휴 기간에도 안전 운항과 고객 서비스 향상을 위해 특별교통대책본부를 운영할 예정이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr