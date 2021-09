[아시아경제 지연진 기자] 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 83,600 전일대비 4,400 등락률 +5.56% 거래량 169,142 전일가 79,200 2021.09.16 09:36 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 1兆 샀다…코스피·코스닥 모두 반등 마감강보합 출발 코스피…3150 근접반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔' close 은 식품의약품안전처가 건강한 성인을 대상으로 'ALT-BB4 (테르가제, 재조합 히알루로니다제)의 안전성과 내약성 및 약동학 특성을 평가하기 위한 임상1상 시험 계획을 승인했다고 16일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr