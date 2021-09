LG유플러스, 추석 맞아 중소협력사에 납품대금 조기 지급

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 159,975 전일가 14,650 2021.09.16 09:32 장중(20분지연) 관련기사 황현식 LG유플러스 대표 "농어촌 공통투자 상당히 빨리 진행할 것"삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)이통3사, ICT 상생 노력…동반위 '최우수' 등급 유지 close 는 추석을 맞아 2000여 중소 협력사들이 안정적으로 자금 유동성을 확보할 수 있도록 납품대금 300억원을 100% 현금으로 조기 지급한다고 16일 밝혔다.

이번 조기 집행자금은 무선 중계기 및 유선 네트워크 장비 등의 납품, 네트워크 공사, IT 개발 및 운영 등을 담당하는 협력사에 지급된다. 대금을 조기 확보한 협력사는 신제품 생산 및 설비 투자, 연구개발 비용 등에 이를 활용할 계획이다.

아울러 LG유플러스는 추석 명절을 앞두고 자금 유동성에 어려움을 겪고 있는 유통망을 지원하기 위해 전국 대리점에 단기대여금 80억원도 제공할 예정이다.

LG유플러스는 중소 협력사의 자금 유동성을 지원하기 위해 IBK기업은행과 연계해 저리로 자금을 대여해주는 ‘동반성장펀드’와 협력사의 신제품 개발 자금 등을 직접 지원하는 프로그램도 운영하고 있다.

김종섭 LG유플러스 동반성장·구매 담당은 “명절을 앞두고 대금 조기 지급을 통해 협력사의 유동성이 확보될 것으로 기대하고 있다”며 “동반성장지수 최우수 기업으로서 파트너사들과 상생 및 동반성장을 지속적으로 이뤄 나가겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr