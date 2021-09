[아시아경제 지연진 기자] 부산가스 부산가스 015350 | 코스피 증권정보 현재가 61,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 61,600 2021.09.16 08:28 장시작전(20분지연) 관련기사 부산도시가스, 주당 1000원 현금배당 결정부산가스, 도시가스 테마 상승세에 11.9% ↑부산가스, 도시가스 테마 상승세에 28.88% ↑ close 는 최대주주인 에스케이이엔에스가 부산도시가스의 잔여 유통주식 전부(259만5597주, 23.60%)를 공개매수한다고 16일 공시했다.

공개매수 가격은 1주당 8만5000원이며 매수기간은 이날부터 다음 달 15일이다.

공개매수자인 에스케이엔에스는 법령 및 규정상 요건 절차를 충족하면 부산도시가스의 자발적인 상장폐지를 신청한다는 계획이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr