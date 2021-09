"이기는 게임을 위한 조건."

까스텔바작이 최근 배우 박신혜와 함께 찍은 TV광고 영상을 공개하고 본격적인 마케팅에 돌입했다. 가을 골프장의 아름다운 풍광을 배경으로 "골프에서 이기기 위해서는 까스텔바작과 함께 해야 한다"고 강조한다. 이번 광고 키워드는 알파벳 ‘C’가 키워드다. 통제력(Control)과 용기(Courage), 도전(Challenge), 까스텔바작(CASTELBAJAC) 등이다.

박신혜는 당당한 표정으로 그린을 응시하고, 페어웨이를 걸어가는 모습을 보여주는 등 자연스럽고 프로페셔널한 면모를 과시했다. 공식 사회관계망서비스(SNS)와 골프채널, 유튜브, 골프존, 카카오vx 프렌즈 스크린 등에서 시청할 수 있다. 박신혜가 착용한 새 제품들은 ‘팀 까스텔바작’ 안지현과 송가은, 정지민, 김송연 등이 출전하는 한국여자프로골프(KLPGA)투어에서도 만나 볼 수 있다.