현대차 통합 고객서비스 앱 '마이현대 2.0' 출시

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 고객 서비스 어플리케이션 '마이 현대(my Hyundai) 2.0'을 출시했다고 16일 밝혔다.

2019년 첫 선을 보인 마이현대는 멤버십부터 차량관리, 카 라이프 등 현대차와 관련한 서비스를 한 곳에서 제공하는 통합 고객 서비스 앱이다.

새롭게 개편된 마이현대 2.0은 고객 사용 경험에 맞춘 디자인을 적용하고, 개선된 차량관리 기능과 확대된 카 라이프 서비스를 제공한다. 우선 개인화된 정보를 강화해 고객들이 한 눈의 본인의 차량정보와 상태 확인이 가능하도록 홈 화면을 구성했다.

또 마이현대 2.0 사용고객은 앱 접속 시 홈 화면에서 본인이 소유한 차량과 차종·색상이 동일한 이미지를 확인할 수 있으며, 차량 계약 정보와 고장 정보, 관련 리콜 정보도 바로 조회할 수 있다.

차량관리 기능도 대폭 강화됐다. 현대오일뱅크, 에스오일과의 제휴를 통해 고객이 주유 후 포인트 적립 시 일자, 금액, 주유량이 포함된 고객의 주유내역을 유지비에 자동 입력해 주고, 월별 유지비 차트와 항목별 지출내역 통계를 시각화된 그래프로 제공해 고객의 효율적 유지비 관리를 돕는다.

이외에도 소유한 차량의 점검 대상 여부 조회와 디지털 키 공유·삭제 등 기존에 제공하던 차량 관리 관련 기능도 한 곳에 모아 고객은 더 쉽고 간편하게 차량을 관리할 수 있게 됐다.

카 라이프 서비스 탭도 신설됐다. 기존 디지털 키를 소유한 고객이 해당 입을 통해서만 신청할 수 있었던 비대면 서비스인 방문세차, 디테일링 세차 서비스를 앱에서도 제공하며, 디지털 키가 없는 고객도 이용이 가능하도록 대상을 확대했다.

아울러 간편결제 시스템을 적용해 서비스 이용 금액 결제 시 단계를 간소화 하고 서비스의 단계별 진행 현황 확인 및 사진을 통한 결과 열람, 서비스 개선을 위한 평가 및 후기 작성 모두 앱을 통해 쉽게 가능하도록 했다.

현대자동차 관계자는 "현대자동차 고객들의 편리한 카 라이프를 위해 실용성을 중심으로 개편한 앱 마이현대 2.0을 출시했다"며 "앞으로도 제휴사 확대 및 다양한 기능과 서비스 런칭을 통해 고객분들께서 즐거운 자동차 생활을 경험하실 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

