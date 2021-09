포스코-현대제철, 버려지던 굴 껍데기 제철 부원료로 재활용

포스코·현대제철, 여수바이오와 패각 재활용 방안 공동연구

소결공정에서 석회석 대체재로 패각 활용

철강공정 제반에서 ESG 경영 추진

[아시아경제 황윤주 기자] 국내 철강업계가 굴이나 조개 등의 껍데기를 일컫는 '패각' 폐기물을 제철공정 부원료로 재탄생시켰다.

포스코와 현대제철은 국립환경과학원으로부터 패각 재활용환경성평가 승인을 획득함에 따라 패각을 제철 부원료로 활용한다고 16일 밝혔다.

양사는 패각 성분이 '소결공정'에서 사용되는 석회석의 성분과 유사하다는 점에 착안해 전남 여수 패각 가공 전문업체인 여수바이오와 함께 석회석을 패각으로 대체할 방안을 공동 연구해왔다. 소결공정은 가루 형태의 철광석을 고로에 투입하기 적합한 소결광(철광석 등 일정한 크기) 형태로 가공하는 과정으로, 석회석은 소결광의 형태를 구성하고 성분을 조절하는 역할을 한다.

패각은 전국적으로 연간 30~35만t 정도 발생하고 있다. 그동안 활용처 제한으로 어촌 지역에 방치되되며 폐수와 분진, 냄새 등 환경오염의 원인으로 지목돼왔다.

철강업계가 제철공정에서 패각을 재활용하게 됨으로써 지역 환경문제 해결은 물론 석회석 대체재 활용을 통한 자원 절약과 경제성 확보도 가능해져 일석삼조의 효과를 거둘 수 있게 됐다. 버려지던 패각 약 92만t을 제철공정에 활용할 경우 소나무 약 3억 그루를 심는 것과 유사한 효과인 약 41만t의 이산화탄소 감축 효과를 거둘 수 있을 것으로 전망된다.

해양수산부도 적극적인 지원에 나섰다. 해양수산부는 지난 7월 수산부산물을 친환경적으로 처리하고 재활용을 촉진하기 위한 '수산부산물 재활용 촉진에 관한 법률'을 제정하고, 패각 폐기물의 재활용이 용이하도록 기준을 마련했다. 나아가 산업 경제성 향상과 연안환경보호를 골자로 하는 5개년 기본계획 수립을 통해 제도, R&D, 인프라 등을 체계적으로 지원해 나가기로 했다.

한편 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 52,700 전일대비 700 등락률 +1.35% 거래량 324,647 전일가 52,000 2021.09.16 10:15 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"현대제철, 하반기에도 실적 '맑음'"철강금속의 강세.. 성수기가 찾아온다[클릭 e종목]"현대제철, 하반기 깜짝 실적 기대" close 은 패각과 석회부산물을 혼합해 생석회를 제조하는 기술개발도 완료했다. 이 생석회는 제강공장에서 불순물을 제어하는 부원료로 사용할 수 있어 패각의 활용범위와 가치를 극대화할 수 있을 것으로 예상된다. 이로써 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 52,700 전일대비 700 등락률 +1.35% 거래량 324,647 전일가 52,000 2021.09.16 10:15 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"현대제철, 하반기에도 실적 '맑음'"철강금속의 강세.. 성수기가 찾아온다[클릭 e종목]"현대제철, 하반기 깜짝 실적 기대" close 은 제선부터 제강까지 철강공정 제반에서 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

포스코와 현대제철은 향후에도 패각 공급업체뿐만 아니라 패각 산지의 지자체와도 긴밀히 협업해 폐자원 선순환을 통한 ESG 경영을 적극 추진할 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr