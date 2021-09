김요한 "이재영·다영, 학폭 심하더라…母 입김 상당했을 것"

[아시아경제 나예은 기자] 배구선수 출신 방송인 김요한(36)이 이재영·이다영 쌍둥이 자매의 학교폭력 논란을 언급하며 "피해자들이 힘들었을 것이다. 폭력은 없어져야 한다"고 말했다.

김요한은 지난 13일 팟캐스트 '정영진 최욱의 매불쇼'에서 학교폭력 의혹을 받는 여자배구 이재영과 이다영에 대한 질문을 받자 "두 선수의 학창 시절 일은 저와 나이 차이가 있다 보니 잘 모른다"면서도 "기사로 보니 많이 심했더라"라고 밝혔다.

그는 "담임 선생님한테 맞는 경우도 당연시되던 시절이 있었는데, 이재영·이다영의 경우는 너무 최근"이라며 "보통 선배가 후배들 집합할 때는 기강을 잡거나 하는 식이지 개인적으로 괴롭히려고 그러는 경우는 없다"고 강조했다.

그러면서 "폭력은 없어져야 한다. 학창 시절에 폭행에 가담한 적이 있을 경우 프로팀에서 뽑지 않는 등 연맹도 방지를 위해 노력하고 있다"고 덧붙였다.

또 '프로배구에서 이재영·이다영의 모친 김경희 씨가 영향력이 세지 않았냐'는 최욱의 질문에 김요한은 "솔직히 그렇지 않다. 프로에서는 영향력이 없다. 하지만 후배가 감독으로 있는 그 팀(흥국생명)에서는 영향력이 있었을 수 있다"며 "국가대표까지 한 분이라 학원스포츠 단계에서는 영향력이 어마어마했을 것이다"라고 추측했다.

이어 "보통 학원 스포츠 감독들은 국가대표 수준까지는 미치지 못한 선출(선수출신)이라 국가대표 선출 부모에게 먼저 고개를 숙이고 들어갔을 것"이라며 "그 어머니의 입김이 강해질 수밖에 없었을 것"이라고 전했다.

한편 쌍둥이 자매는 지난 2월 학교폭력 가해자였다는 폭로 글이 나오면서 논란이 일었다. 이후 소속팀 흥국생명 핑크스파이더스는 쌍둥이 자매의 2021-22 V리그 선수등록을 포기했다.

이들은 최근 그리스 리그로 진출을 시도하고 있으나, 대한민국배구협회가 이들의 이적 동의서(ITC) 발급을 거부하면서 해외 이적에도 어려움을 겪고 있다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr