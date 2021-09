화순군, 홀몸 어르신 대상 ‘돌봄서비스’ 지원

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 오는 24일까지 홀몸 어르신 대상으로 돌봄 서비스를 지원한다고 15일 밝혔다.

올해 추석은 지난해부터 계속된 코로나19 확산 방지를 위한 사회적 거리두기 시행으로 고향 방문을 자제하는 사회적 분위기로 홀몸 노인의 고립감과 우울감이 심화될 것으로 보인다.

이에 따라 군은 홀로 사는 어르신 등 명절 연휴 돌봄 공백이 없도록 어르신 3112명에 대해 화순군, 읍·면, 돌봄 서비스 수행 기관이 협력해 보호대책을 추진한다.

또 일상생활 영위가 어려운 어르신에게 노인맞춤 돌봄서비스와 어르신 지킴이단을 활용해 연휴 전·후 3회 이상 안부를 확인한다.

홀몸 노인 응급안전 안심서비스 사업으로 추진하고 있는 댁내 장비(화재감지기·동작감지기·응급호출기) 사전 점검, 연휴 기간 집중 모니터링, 거동 불편 어르신 식사배달 사업도 추진한다.

사업별 긴급 상황 대응체계 마련을 위해 비상연락망을 구축해 비상 상황에도 대비할 예정이다.

군 관계자는 “코로나19로 육체적, 정신적으로 힘든 시간을 보내고 계시는 어르신들이 추석 명절을 건강하게 보내길 기원한다”며 “돌봄 사각지대가 발생하지 않도록 대상자 발굴과 프로그램 개발에 최선을 다 하겠다”고 말했다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr