광주 서구, 이호선 교수 초청 ‘교육콘서트’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 오는 25일 오전 10시 서구청 2층 들불홀에서 ‘제2회 부모와 자녀가 함께하는 교육콘서트’를 유튜브 채널을 통해 실시간 온·오프 강연으로 개최한다.

15일 서구에 따르면 이번 교육콘서트는 이호선 숭실사이버대 기독교상담복지학과 교수를 초청해 ‘Z세대와 알파세대와의 소통기술’을 주제로 강연이 진행된다.

이호선 교수는 KBS 아침마당, 무엇이든 물어보세요!, YTN, EBS 등의 프로그램에서 상담전문가로, CBS 세상을 바꾸는 시간, SBS CNBC 이호선의 플랜을 진행하는 등 공중파와 종합편성채널을 오가며 상담학 박사와 문화 컬럼리스트로 활발히 활동 중이다.

콘서트 관람을 원하는 주민은 서구청 홈페이지-평생교육-서구하이에듀넷(교육지원)-부모교육-교육신청을 통해 가능하다.

서구 관계자는 “다양한 세대가 공존하는 현 사회에서 세대간의 갈등을 줄이고 공존해 나가기 위해 시대와 세대를 넘어 소통 잘하는 법을 알아보는 소중한 시간이 될 것이다”며 “앞으로도 학부모와 자녀가 함께 참여할 수 있는 다양한 주제의 교육콘서트를 운영해 나가겠다”고 말했다.

자세한 사항은 서구청 교육청소년과로 문의하면 된다.

