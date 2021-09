지난주 외국인 확진자 전체 14.9%…얀센 백신 활용해 외국인 접종률↑(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 최근 외국인 코로나19 신규 확진자가 지속적으로 증가함에 따라 정부가 이들을 대상으로 백신 접종을 강화하기로 했다. 1회로 접종이 완료되는 얀센 백신을 활용해 외국인 접종률을 높여나갈 계획이다.

15일 중앙재난안전대책본부는 법무부, 행정안전부, 고용노동부와 ‘추석 연휴 특별방역대책 기간 중 이동·모임 자제 및 코로나검사·백신접종 강화 대책’을 논의하고 이 같이 밝혔다.

중대본에 따르면 최근 외국인들의 코로나19 감염은 지속적으로 증가하고 있다. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 "지난 주(9월5~11일) 외국인 확진자는 전체 대비 14.9%(1804명)를 차지한다"며 "32주차 940명에 이르던 외국인 확진자가 37주 1804명으로 증가했다"고 말했다.

이에 법무부는 오는 26일까지 2주간 전국 19개 출입국·외국인 관서 220여명으로 구성된 특별 현장점검·홍보반을 편성해 외국인 방역사각지대를 예방할 계획이다. 추석 연휴기간 방역수칙 준수 요청에 대한 다국어(국·영·중국어) 안내문을 제작해 외국인 밀집지역, 주요역·터미널·공항 등에 배포·게시한다.

방역지침을 위반한 집합·영업이 이뤄지지 않도록 외국인 집단 거주지(벌집촌, 기숙사 등), 유흥·마사지 업소 등을 중점적으로 점검한다. 또 코로나검사·백신접종 독려, 불법체류 외국인 코로나 무료검사 및 통보의무면제 등에 대한 안내·홍보도 강화할 예정이다.

외국인종합안내센터(1345)에서는 통보의무 면제 제도와 외국인 신원확인 서류 대폭 확대 조치에 대한 상담을 통해 불법체류 외국인이 안심하고 코로나19 검사와 백신접종을 받을 수 있도록 안내한다. 유효기간이 지난 여권, 체류기간이 만료된 외국인등록증, 주한공관 발급 신원증명서류, 고용주가 외국인의 인적사항을 제시하는 경우에도 접종이 가능토록 했다.

행정안전부는 얀센 백신 지자체 자율 접종을 통한 외국인 접종률을 높여나갈 계획이다. 지자체 자율 접종은 지역 방역 특성에 따라 자율적으로 접종대상을 선정해 접종을 추진하는 것이다.

지자체에 배분한 얀센 백신 35만회분에 대해 14일 0시 기준 총 30만1000만회분이 신청됐으며, 이 중 외국인 신청비율이 약 46.5%(약 14만 명)다.

손 반장은 "1차 접종으로 접종이 완료되는 얀센 백신 장점을 고려해 열악한 근로환경, 집단생활 특성, 신분노출 부담(미등록외국인의 경우) 등 집단감염 우려가 높은 외국인근로자 예방접종에 주력할 방침"이라고 전했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr