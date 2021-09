인트론바이오, mRNA 백신 플랫폼 美 특허…차세대 백신 원천기술 확보

[아시아경제 박형수 기자] 인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 22,950 전일대비 2,050 등락률 +9.81% 거래량 2,884,264 전일가 20,900 2021.09.15 12:19 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, 400억원 규모로 전환사채 발행 결정[특징주] 인트론바이오, 이연제약과 mRNA 코로나19 백신 플랫폼 공동개발 부각[특징주] 바이넥스, 제넥신 코로나19 백신 1000만도즈 공급에 생산 부각 close 는 mRNA 백신 플랫폼 기술인 ‘mRNA 점막백신 기술’과 관련하여 미국 특허를 출원했다고 15일 밝혔다.

특허기술은 mRNA 점막백신에 관련된 기술로 점막백신 효과 증대 기술에 관련한 특허다. 박테리오파지를 활용한 박테리오파지 디스플레이 (Phage display) 기법을 적용해 개발한 점막백신의 효율을 극대화할 수 있는 플랫폼 기술이다.

인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 22,950 전일대비 2,050 등락률 +9.81% 거래량 2,884,264 전일가 20,900 2021.09.15 12:19 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, 400억원 규모로 전환사채 발행 결정[특징주] 인트론바이오, 이연제약과 mRNA 코로나19 백신 플랫폼 공동개발 부각[특징주] 바이넥스, 제넥신 코로나19 백신 1000만도즈 공급에 생산 부각 close 생명공학연구소 강상현 연구소장은 "mRNA 점막백신 특허기술은 바이러스성 질환 예방을 위한 mRNA 백신에 활용할 수 있다"며 "mRNA 기반의 다양한 의약품 기술로도 개발할 수 있어 앞으로 항암제 개발, 알러지 치료제 개발, 노화 관련 약물 개발 등 다양한 후속 파이프라인 개발에도 다양하게 활용할 수 있는 기술"이라고 설명했다.

mRNA 백신기술은 코로나19 팬데믹 상황에서 유용성이 부각된 기술 분야다. 화이자(Pfizer)나 모더나(Moderna)의 코로나19 백신 등 mRNA 백신은 신속한 개발과 산업적 대량 제조에 있어 기존 백신과 비교해 장점이 있다. mRNA 활용 기술은 감염성 질환 예방 목적의 백신기술뿐만 아니라 암과 같은 난치병의 치료에도 활용할 수 있다. mRNA기술이 활용될 수 있는 주요 분야로는 면역요법 (Immunotherapy) 분야, 단백질-대체 요법 (Protein-replacement therapy) 분야, 그리고 재생의학 (Regenerative medicine) 분야 등 다양하다.

mRNA 점막백신 특허기술을 이용해 단기적으로는 코로나19와 독감 백신 개발에 대한 가능성을 검토한다. 본격적인 관련 백신 개발을 위한 관련 국내 및 해외 기업들과의 제휴를 모색할 계획이다.

강상현 연구소장은 "코로나19에 있어 2~3년을 내다봐야 하는 후발업체의 입장에서는 경쟁력 높은 백신관련 원천기술의 확보가 중요했다"며 "기존 모든 회사가 타겟하는 주사형태가 아니라 점막투여가 가능한 형태의 기술개발이 필요했다"고 설명했다. 이어 "박테리오파지 디스플레이 기법을 통해 관련 개발이 가능함을 확인했다는 것은 새로운 원천기술의 확보라는 차원에서 중요한 전기가 될 것"이라고 덧붙였다.

팬데믹에서 활용하는 화이자나 모더나의 코로나19 mRNA 백신은 근육 주사 형태로 투여하고 있다. 차세대 백신 기술로서 인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 22,950 전일대비 2,050 등락률 +9.81% 거래량 2,884,264 전일가 20,900 2021.09.15 12:19 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, 400억원 규모로 전환사채 발행 결정[특징주] 인트론바이오, 이연제약과 mRNA 코로나19 백신 플랫폼 공동개발 부각[특징주] 바이넥스, 제넥신 코로나19 백신 1000만도즈 공급에 생산 부각 close 의 mRNA 점막백신 기술은 코 투여 형태(비강백신)나 먹는 형태 (경구백신)로 개발할 수 있는 백신 플랫폼 기술이라고 소개했다.

호흡기를 통한 바이러스 감염을 예방하는 데 있어 점막백신은 백신 효과(전신면역)는 물론 점막면역 효과도 제공할 수 있어 기존 백신보다 배가된 효과를 제공할 수 있다는 장점도 있다.

윤경원 인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 22,950 전일대비 2,050 등락률 +9.81% 거래량 2,884,264 전일가 20,900 2021.09.15 12:19 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, 400억원 규모로 전환사채 발행 결정[특징주] 인트론바이오, 이연제약과 mRNA 코로나19 백신 플랫폼 공동개발 부각[특징주] 바이넥스, 제넥신 코로나19 백신 1000만도즈 공급에 생산 부각 close 대표는 "특허 기술을 바탕으로 국내 및 해외 mRNA 백신 개발 기업과 다양한 협력을 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

이어 "바이러스 질환 대응을 위한 파지러스 (PHAGERUS®) 기술과 항암제 개발 등에 있어 면역적 접근을 하고 있는 파지리아러스 (PHAGERIARUS®) 기술 등을 활용해 확보한 mRNA 점막백신 플랫폼 기술은 인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 22,950 전일대비 2,050 등락률 +9.81% 거래량 2,884,264 전일가 20,900 2021.09.15 12:19 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, 400억원 규모로 전환사채 발행 결정[특징주] 인트론바이오, 이연제약과 mRNA 코로나19 백신 플랫폼 공동개발 부각[특징주] 바이넥스, 제넥신 코로나19 백신 1000만도즈 공급에 생산 부각 close 의 ‘혁신적인 혁신 (Innovative innovation)’에 이바지하게 될 것"이라고 강조했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr