한화시스템, 車전장사업 본격 진출…"나이트비전 주도권 잡는다"

[아시아경제 정현진 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,400 전일대비 200 등락률 +1.10% 거래량 324,196 전일가 18,200 2021.09.15 10:43 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 밀리테크 스타트업과 협력 상생…오픈이노베이션 활성화[종목속으로] 발사 앞둔 한국형 발사체 '누리호'…한화에어로스페이스도 함께 날까한화시스템, 어성철 대표이사 신규 선임 close 이 차량용 센서업체 트루윈과 손잡고 자동차 전장 부품 시장에 본격적으로 뛰어든다고 15일 밝혔다. '자율주행차의 눈'으로 불리는 나이트비전의 핵심 부품인 적외선(IR) 센서와 전장 센서 등 미세전자기계시스템(MEMS) 차량용 반도체 생산에 나선다.

한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,400 전일대비 200 등락률 +1.10% 거래량 324,196 전일가 18,200 2021.09.15 10:43 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 밀리테크 스타트업과 협력 상생…오픈이노베이션 활성화[종목속으로] 발사 앞둔 한국형 발사체 '누리호'…한화에어로스페이스도 함께 날까한화시스템, 어성철 대표이사 신규 선임 close 은 이날 서울 중구 장교동 한화빌딩에서 트루윈과 IR 센서와 차량 부품용 센서의 개발·제조를 위한 합작법인(JV) 및 생산설비에 관한 합작투자 계약(JVA) 체결식을 가졌다고 밝혔다.

양사 자본금은 360억원 규모이며 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,400 전일대비 200 등락률 +1.10% 거래량 324,196 전일가 18,200 2021.09.15 10:43 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 밀리테크 스타트업과 협력 상생…오픈이노베이션 활성화[종목속으로] 발사 앞둔 한국형 발사체 '누리호'…한화에어로스페이스도 함께 날까한화시스템, 어성철 대표이사 신규 선임 close 과 트루윈이 51대49 비율로 지분을 확보한다. 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,400 전일대비 200 등락률 +1.10% 거래량 324,196 전일가 18,200 2021.09.15 10:43 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 밀리테크 스타트업과 협력 상생…오픈이노베이션 활성화[종목속으로] 발사 앞둔 한국형 발사체 '누리호'…한화에어로스페이스도 함께 날까한화시스템, 어성철 대표이사 신규 선임 close 은 나이트비전 사업화를 가속화 하고 트루윈은 전장 모듈을 고도화 하는 역할을 맡는다.

한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,400 전일대비 200 등락률 +1.10% 거래량 324,196 전일가 18,200 2021.09.15 10:43 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 밀리테크 스타트업과 협력 상생…오픈이노베이션 활성화[종목속으로] 발사 앞둔 한국형 발사체 '누리호'…한화에어로스페이스도 함께 날까한화시스템, 어성철 대표이사 신규 선임 close 과 트루윈이 연내 설립할 합작법인은 MEMS 반도체 팹(전용설비)부터 구축, 최첨단 IR 센서와 자동차 전장 센서 3종을 집중 개발, 생산할 예정이다. 원거리 IR 센서는 자율주행차량 주행 식별에 있어 필수적인 나이트비전에 장착되며, 차량 내 다양한 부품에 적용되는 센서 3종은 ▲자기유도방식 근접감지 센서(EPS) ▲압력 센서(IPS) ▲고온측정 센서(HTS) 등이다.

MEMS 반도체 팹은 대전 유성구 소재 트루윈 사업장 용지 내에 지어질 예정이며, 2023년 본격적인 차량 전장 센서 생산을 목표로 하고 있다.

윤석은 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,400 전일대비 200 등락률 +1.10% 거래량 324,196 전일가 18,200 2021.09.15 10:43 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 밀리테크 스타트업과 협력 상생…오픈이노베이션 활성화[종목속으로] 발사 앞둔 한국형 발사체 '누리호'…한화에어로스페이스도 함께 날까한화시스템, 어성철 대표이사 신규 선임 close 미래기술사업부장은 "자율주행차, 수소 전기차 시장이 폭발적으로 성장할 '차세대 전장산업' 태동기를 양사의 기술 경쟁력과 역량을 결집해 대비하고자 한다"면서 "특히 이번 합작투자를 통해 고가의 IR센서를 혁신적인 기술로 저가화함으로써 차량용 나이트비전은 물론 스마트폰에도 적용이 가능하도록 새로운 시장을 창출해 나갈 것"이라고 말했다.

한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,400 전일대비 200 등락률 +1.10% 거래량 324,196 전일가 18,200 2021.09.15 10:43 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 밀리테크 스타트업과 협력 상생…오픈이노베이션 활성화[종목속으로] 발사 앞둔 한국형 발사체 '누리호'…한화에어로스페이스도 함께 날까한화시스템, 어성철 대표이사 신규 선임 close 은 40 여년간 감시정찰용 전자광학 장비와 전차·장갑차의 나이트비전, 주·야간 조준경·관측경 등을 개발, 공급 해왔다. 지난해에는 지능형 다목적 열상엔진 모듈인 퀀텀레드를 출시해 차량용 나이트비전 시장 진입을 알렸으며 올해 나이트비전 개발을 위한 자율주행기술혁신사업인 '주야간 대응이 가능한 열영상 융합형 3D카메라 기술개발' 국책과제를 수주하기도 했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr