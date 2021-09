[특징주] 인트론바이오, mRNA 백신 효율 극대화 기술 美 특허 출원 강세

[아시아경제 이민우 기자] 인트론바이오 인트론바이오 048530 | 코스닥 증권정보 현재가 21,900 전일대비 1,000 등락률 +4.78% 거래량 929,581 전일가 20,900 2021.09.15 10:42 장중(20분지연) 관련기사 인트론바이오, 400억원 규모로 전환사채 발행 결정[특징주] 인트론바이오, 이연제약과 mRNA 코로나19 백신 플랫폼 공동개발 부각[특징주] 바이넥스, 제넥신 코로나19 백신 1000만도즈 공급에 생산 부각 close 주가가 강세다. mRNA(메신저 리보헥산) 기반 백신의 효율을 높이는 플랫폼 기술 관련 미국 특허를 출원한 소식이 호재로 작용한 것으로 보인다.

15일 오전 10시18분 기준 인트론바이오 주가는 전날 대비 4.55% 오른 2만1850원을 기록했다. 오전 한때 전날보다 6.94% 오른 2만2350원까지 상승하기도 했다. 이날 발표한 특허 출원 소식이 긍정적인 영향을 끼친 것으로 보인다.

인트론바이오는 mRNA 백신 플랫폼 기술인 'mRNA 점막백신 기술'과 관련해 미국 특허를 출원했다고 이날 밝혔다. 점막백신 효과 증대 기술에 관련한 특허로 박테리오파지 디스플레이 기법이 적용돼 개발된 점막백신의 효율을 극대화시킬 수 있는 플랫폼 기술이라는 설명이다.

강상현 인트론바이오 연구소장은 "이번에 개발된 mRNA 점막백신 특허기술은 바이러스성 질환 예방을 위한 mRNA 백신에 활용될 수 있을 뿐만 아니라, mRNA 기반의 다양한 의약품 기술로도 개발될 수 있다"며 "향후 항암제 개발, 알러지 치료제 개발, 노화 관련 약물 개발 등 다양한 후속 파이프라인 개발에도 다양하게 확장돼 활용될 수 있는 기술적 가치가 매우 높은 기술"이라고 설명했다.

