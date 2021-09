윤석열·홍준표·유승민 등 8인, 국민의힘 대선 1차 컷오프 통과(상보)

[아시아경제 나주석 기자] 박진 의원과 장기표 김해을 당협위원장, 장성민 전 의원이 15일 국민의힘 대선 경선 1차 컷오프에서 탈락했다.

이날 국민의힘 대선 선거관리위원회는 11명의 대선 후보를 8명으로 압축했다. 컷오프 결과 안상수 전 인천시장, 원희룡 전 제주도지사, 유승민 전 의원, 윤석열 전 검찰총장, 최재형 전 감사원장, 하태경 의원, 홍준표 의원, 황교안 전 미래통합당 대표가 경선을 통과했다.

다만 득표율과 순위 등은 공개되지 않았다. 컷오프 통과 명단을 발표한 정홍원 선관위원장은 "공직선거법 108조 12항에 따라 예비경선의 여론조사 지지율과 순위는 공표할 수 없다"고 설명했다.

이번 1차 컷오프는 13~14일 이틀간 책임당원 2000명, 일반 시민 2000명을 대상으로 한 여론조사를 반영했다. 당원 투표는 20%, 일반 시민 여론조사는 80%가 반영됐다.

앞으로 선관위는 8명의 후보를 상대로 TV 토론회를 진행하는 등 본격적인 경선에 들어간다.

다음달 8일 2차 컷오프에서는 후보가 4명으로 압축된다. 2차 컷오프는 선거인단 30%, 국민 여론조사 70%가 반영된다. 이후 최종경선을 통해 11월9일 대선후보를 확정한다. 최종 경선에서는 국민의힘 당헌·당규에 따라 선거인단 50%, 국민여론조사 50%가 반영된다. 앞서 선관위는 최종 경선에서 본선 경쟁력을 묻는 방식의 문항을 도입하겠다는 구상을 밝혔다.

