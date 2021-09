미쉐린 추천 크리스탈 제이드, 가을 시즌 메뉴 출시

[아시아경제 문혜원 기자]5년 연속 미쉐린 가이드 서울 추천 레스토랑으로 선정된 크리스탈 제이드가 입맛을 깨우는 가을 시즌 한정 메뉴를 선보인다고 15일 밝혔다.

이번 시즌의 컨셉은 ‘청해진미’ 로 풍성한 가을, 푸른 바다의 기운을 담아낸 가을 미식 여행을 선사할 예정이다. 제철 식자재인 꽃게와 새우를 활용한 ‘싱가포르식 칠리 크랩’, ‘서해안 꽃게 탕면’, ‘꽃게장 볶음밥’, ‘씨리얼 새우’ 4가지의 한정 메뉴를 선보인다.

꽃게는 풍부한 알과 담백한 맛이 특징인 서해안 꽃게를 사용하여 맛의 깊이는 물론 영양까지 잡았다. 각종 신선한 야채와 꽃게를 함께 넣어 얼큰하면서도 시원한 맛의 서해안 꽃게 탕면과 2019년 출시 후 고객들의 꾸준한 사랑을 받고 있는 꽃게장 볶음밥은 게장의 풍미를 배로 살려 특유의 감칠맛을 살렸다.

싱가포르의 대표적인 명물 싱가포르식 칠리크랩은 현지식 레시피를 그대로 재현해 코로나로 해외여행이 그리워진 일상에 색다른 맛과 감동을 선사할 예정이다. 씨리얼과 귀리를 활용한 현지식 요리인 씨리얼 새우 역시 차별화된 레시피로 크리스탈 제이드만의 정체성을 높였다.

가을 시즌 메뉴는 이날부터 11월10일까지 소공점과 광화문 상하이 팰리스점, 잠원점을 비롯한 총 13개 매장에서 맛볼 수 있다.

