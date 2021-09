"유명 가전·가구 최대 60개월 분납" GETTT, 장기 렌탈 서비스 선봬

제일기획 운영 라이프스타일 e커머스 플랫폼 신규 서비스 선보여

삼성전자 비스포크 가전, 허먼밀러, 임스체어, 팻보이 등 장기 렌탈 가능

[아시아경제 김유리 기자] 제일기획은 자사가 운영하는 라이프스타일 e커머스 플랫폼 '겟트(GETTT)'가 장기 렌탈 서비스를 새롭게 선보였다고 15일 밝혔다.

겟트는 렌탈 방식을 접목한 e커머스 플랫폼으로 지난해 11월 공식적으로 서비스를 시작했다. 소비자들이 다양한 제품과 브랜드를 1~2주간 경험하면서 자신만의 취향을 찾을 수 있도록 단기 렌탈 서비스를 제공해왔다.

이번에 겟트가 새롭게 선보인 장기 렌탈 서비스는 최소 12개월에서 최대 60개월까지 월 분납 방식으로 고가의 제품을 장기간 이용할 수 있다는 점이 특징이다. 분납금을 완납하면 소유권이 소비자에게 이전된다.

주로 가전 제품에 국한된 기존 장기 렌탈 서비스와 달리 겟트에서는 패션, 가구, 가전, 아트 등 다양한 품목의 라이프 스타일 제품 1300여개를 장기 렌탈로 이용 가능하다. 겟트의 장기 렌탈 서비스에 입점한 브랜드는 삼성전자의 비스포크 가전을 비롯해 프리미엄 수입 가구 브랜드 허먼밀러, 미국 모던 가구 브랜드 임스체어, 네덜란드 디자인 가구 팻보이, 패브릭 디자인 가구 마멜, 모듈형 가구 브랜드 몬스트럭처 등이 있다.

겟트 관계자는 "주로 중장년층에서 이용해온 장기 렌탈의 연령대를 2030세대로 확장해 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들이 앞선 취향의 라이프 스타일을 즐기도록 하는 것이 이번 장기 렌탈 서비스의 목표"라고 말했다.

겟트는 출시 10개월 만에 누적 방문자 90만명을 돌파했다. 입점 브랜드는 출시 당시 70여개에서 210여개로 3배 늘었다. 제품 수도 2300여개에서 9000여개로 확대됐다. 최근 3개월(2021년 6~8월) 월 평균 거래액은 출시 초기 3개월(2020년 11월~2021년 1월) 대비 5배 이상 증가했다. 누적 거래액 비중은 의류 등 패션 카테고리가 58%, 리빙 카테고리가 35%를 차지하는 등 품목별로 고른 실적을 거뒀다.

겟트 관계자는 "하반기에도 렌탈과 더불어 무료 체험 이벤트 '겟 포 프리(GETTT For Free)' 등을 통해 소비자들에게 다양한 체험 기회를 제공할 예정"이라며 "겟트만의 차별화된 큐레이션 콘텐츠도 강화할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr