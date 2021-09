롯데온, ‘추석선물 e쿠폰 특가’ 행사…최대 20% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 21일까지 ‘언택트 추석선물! e쿠폰 특가!’ 행사를 진행한다고 15일 밝혔다. 행사기간에는 선물 배송 마감과 상관없이 상대방 휴대전화 번호만 알면 실시간으로 전달이 가능한 e쿠폰 상품을 최대 20% 할인 판매한다.

이번에 롯데온은 롯데모바일상품권을 비롯해 국내주식이용권, 모바일 주유권 등 추석 선물로 좋은 다양한 e쿠폰 상품을 선보인다.

e쿠폰의 경우 별도의 배송 절차가 없어 추석 연휴가 다가올수록 수요가 증가하는 경향을 보이고 있다. 실제 지난해 추석 직전 주 e쿠폰 매출은 그 전주대비 38.6% 높았다.

롯데온 관계자는 “지난해부터 언택트 명절이 이어지면서 e쿠폰을 이용해 선물을 하는 수요가 꾸준히 늘고 있다”며 “롯데모바일상품권을 비롯해 주식상품권, 모바일주유권 등 감사의 마음을 전할 수 있는 다양한 e쿠폰 상품을 할인된 금액에 준비했다”고 말했다.

