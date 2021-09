"탈레반, #내 옷 건들지 마"… 아프간 여성들, SNS서 전통의상 시위

화려한 전통 복장 입은 사진 SNS 올려



[아시아경제 나예은 기자] 최근 아프가니스탄(아프간) 여성들이 탈레반의 여성차별 정책에 맞서 SNS에서 온라인 시위를 시작했다.

아프간 여성들은 트위터에 형형색색의 전통 의상을 입고 찍은 사진과 함께 '#DoNotTouchMyClothes(내옷건들지마)', '#AfghanistanCulture(아프간 문화)'등의 문구를 공유하며 저항 캠페인을 벌이고 있다.

이러한 '온라인 저항운동'은 아프간 아메리칸대학교에서 역사학 교수로 일했던 바하르 자랄리 전 교수가 주도했다. 자랄리 전 교수는 지난 12일 자신의 SNS에 친 탈레반 집회에 참석한 여성들의 사진을 올리며 "아프간 역사상 이런 옷을 입은 여성은 없었다. 이것은 아프간 문화와는 완전히 이질적"이라고 말했다.

이어 "탈레반의 선전으로 왜곡되고 있는 아프간 전통의상을 알리기 위해 내 사진을 올린다"며 초록색 드레스를 입은 자신의 모습을 올리고 "이것이 아프간 문화다. 아프간의 진짜 얼굴을 보여주자"고 촉구했다.

자랄리 교수의 요구에 아프간 국내외 여성들은 물론, 남성들까지도 많은 참여를 보이고 있다. 일부 여성들은 화려한 귀걸이와 머리 장식을 하고, 이국적인 문양이 수놓아진 화려한 전통 복장을 입고 찍은 사진을 올렸다. 일부 얼굴을 가리기도 했지만, 대부분 얼굴을 공개했다.

미국 버지니아에서 활동하고 있는 아프간 출신 인권운동가 스포즈마이 마시드도 빨간색 천에 파랑, 노랑의 화려한 수가 놓인 전통 의상을 입은 사진을 트위터에 올렸다. 그는 "이것은 아프간 전통 드레스다. 아프간 여성들은 다채로우면서 소박한 옷을 입는다. 검은색 부르카는 아프간 문화가 아니다"라고 말했다.

한편 이런 저항에도 불구하고, 탈레반의 여성차별 정책은 계속되고 있다. 탈레반 과도정부 교육부는 지난 12일 남녀 분리 교육 지침과 함께 여학생들의 복장도 엄격하게 제한할 것이라는 방침을 내놨다.

또 사립대에 다니는 여성들에게 아바야(얼굴, 손발을 제외한 온몸을 가리는 겉옷)를 입고 니캅을 쓰도록 명령했다. 일부 지역에서는 부르카를 입지 않고 외출한 여성을 탈레반이 총으로 쏴 죽이는 일도 벌어졌다.

