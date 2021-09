[아시아경제 한진주 기자] 맘스터치 맘스터치 220630 | 코스닥 증권정보 현재가 4,530 전일대비 45 등락률 -0.98% 거래량 162,259 전일가 4,575 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 코스닥 영업이익 1위 다우데이타…예림당 영업이익 792억원 적자 기록[클릭 e종목] "맥주사업 진출부터 휴일 증가까지…하반기 기대되는 교촌F&B"상반기 개명한 회사들 '절반의 성공' close 는 이 모 전 맘스터치앤컴퍼니 사내이사를 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) 등의 혐의로 고소했다고 14일 공시했다. 배임 혐의를 받는 금액은 6억원이다.

회사 측은 "고소장 제출 후 진행되는 제반 사항에 대해서는 적법한 절차에 따라 필요한 모든 조치를 취할 예정이며 관련 기관의 조사에 적극 협조할 예정"이라고 밝혔다.

