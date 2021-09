[아시아경제 한진주 기자] 조현아 전 대한항공 부사장이 187억원 규모의 한진칼 주식을 매도했다.

14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 조 전 부사장은 지난 7일 한진칼 주식 30만주를 매도했다.

조 전 부사장은 1주당 6만2457원에 주식을 매도해 187억원가량의 현금을 확보했다. 한진칼 지분율은 지난달 5.39%에서 이달 4.44%로 낮아졌다.

부친인 고(故) 조양호 회장 지분을 상속하는 과정에서 상속세 납부를 위해 주식을 매도했을 가능성이 있다. 조 전 부사장은 연부연납 제도에 따라 매년 100억원가량 총 수백억원의 상속세를 납부해야하는 것으로 알려졌다.

