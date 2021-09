창원시, 국립현대미술관 유치 위한 범시민 운동 전개

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 국립현대미술관 창원관 유치 추진 동력을 강화하기 위한 범시민운동본부가 출범했다.

경남 창원시는 '국립현대미술관 창원관 유치 범시민운동본부'를 구성하고 출범식을 가졌다고 14일 밝혔다.

행사에는 허성무 시장, 이치우 창원시의회 의장, 범시민운동본부 분야별 대표 등 40여명이 참석했다.

또한 메타버스 플랫폼에 접속한 시민 서포터즈 15명이 가상 출범식에 참석해 범시민운동본부의 탄생을 축하했다.

시는 '스마트 기술 기반 미래형 미술관'을 목표로 준비 중인 국립현대미술관 창원관을 유치하기 위한 출범식을 미술관의 콘셉트에 맞춰 선보이고자 차세대 기술인 메타버스를 접목했다.

범시민운동본부는 문화·예술, 교육, 산업, 금융, 노동, 여성, 노인, 체육, 보훈, 환경, 자생 단체 등 분야별 40개 기관·단체 대표와 기존 국립현대미술관 창원관 유치추진위원회 30명으로 구성됐고, 황무현 마산대 교수, 정혜란 제2부시장이 공동본부장을 맡았다.

구성원은 앞으로 각자의 분야에서 국립현대미술관 창원관 유치 분위기 조성을 위한 홍보 활동을 펼친다.

이를 통해 유치 이점과 당위성을 알리고 분야별 대표로서 유치 활동에 적극적으로 참여하는 등 긍정적인 시민 여론을 키우는 데 일조할 것으로 기대된다.

허 시장은 "마산해양신도시에 국립현대미술관 창원관이 들어서는 그날까지 103만 창원시민의 유치 염원이 식지 않고 더욱 고조될 수 있도록 각자 몸담고 계신 분야에서 유치 분위기 조성에 힘써주시길 당부드린다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr