안전컨설팅도 전개

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 마재윤 전남소방본부장이 추석 명절을 앞두고 사회복지시설을 방문해 위문품을 전달하고 온정을 전했다.

14일 전남소방본부에 따르면 마 본부장은 전날 보성군립노인요양원 ‘밝은동산’을 방문해 위문품을 전달하고 안전컨설팅을 실시했다.

이번 위문은 코로나19 예방과 안전을 위해 방역지침을 준수해 최소인원으로 실외에서 진행됐다.

마 본부장은 “코로나19로 힘든 시기를 보내고 있음에도 복지시설 이용자들이 희망과 용기를 잃지 않고 행복한 추석 명절 되기를 기원한다”며 “시설 관계자들의 헌식적인 노력에 항상 감사드린다”고 말했다.

한편, 요양시설은 취약계층이 생활하는 곳인 만큼 사전에 위험요인 점검과 소방시설관리 등 안전컨설팅을 실시하는 등 추석 전후 특별경계근무로 초기대응체계를 강화해 각종 상황 발생 시 신속히 대응할 계획이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr