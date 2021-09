사재 털어 무료급식소 도운 CEO, 회사도 거들었다

[아시아경제 최대열 기자] 동국제강은 재단법인 천주교한마음한몸운동본부 산하에 있는 무료급식소 명동밥집에 긴급구호금 2억원을 전달했다고 14일 밝혔다.

명동밥집은 코로나19 유행으로 서울 일대 무료급식소가 운영을 중단하는 상황에서도 하루 평균 700여명에게 급식을 나눠주고 있다. 이번 기부금은 동국제강 본사 인근에 있는 노숙인이나 홀몸어르신 등 취약계층의 급식을 돕는 데 쓰일 예정이다.

앞서 지난 3월 장세욱 동국제강 부회장이 먼저 사재로 1억원을 기부하면서 인연을 시작했다. 장 부회장은 당시 "평소 을지로 지하차도에서 간식과 도시락을 나누는 모습을 종종 봤는데, 코로나 사태로 지원이 중단돼 안타까웠다"면서 "수소문해보니 명동밥집이 활발히 활동하고 있어 도움이 되고 싶었다"고 말했다.

이에 회사 측도 장 부회장의 사재 기부를 계기로 명동밥집과 추가적인 협력을 협의했다. 이번 명절을 앞두고 긴급구호자금을 지원키로 했다. 명동밥집은 천주교서울대교구 산하의 무료급식소로 1989년 설립된 재단법인 천주교한마음한몸운동본부가 운영하고 있다. 동국제강 본사와 가까운 명동 성당 옆에 있다. 올해 1월 개소 후 명동 일대 노숙인과 홀몸 노인을 위한 식사·자활 프로그램을 진행하고 있다.

이 회사 장세주 회장은 송원문화재단의 사업규모를 확대해 지방 사업장 인근의 이공계 장학생을 선발하거나 명절 생활지원금을 전달하는 등 지역사회공헌활동을 28년째 해왔다. 장 부회장은 소방공무원의 자녀 장학사업을 후원하거나 아름다운가게 등 사회적 기업 후원으로 넓혔다.

