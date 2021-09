KB證, 온라인으로 하반기 영업전략회의 및 우수 직원 시상

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 온라인으로 하반기 자산관리(WM) 영업전략회의를 열고 상반기 우수 지점 및 직원을 시상했다.

KB증권은 지난 13일 이 같은 '2021년 하반기 WM 영업전략회의'를 개최했다고 14일 밝혔다. 매년 전국 단위의 오프라인 행사로 진행했지만 올해는 코로나19 확산 상황을 고려해 화상회의 플랫폼 '줌'을 통해 비대면으로 진행됐다.

이날 회의에는 박정림 KB증권 사장과 주요 경영진 및 전국 각지의 지점장 전원이 참석해 향후 고객 가치를 향상시킬 수 있는 상품과 서비스에 대해 집중적으로 논의하고 하반기 중점 추진 사항도 검토했다.

또한 2021년 상반기 해외주식, 프라이빗뱅커(PB) 고객관리, 고객만족(CS) 등 주요 영역에서 우수한 성과를 낸 지점과 직원에게 상장과 상패를 수여했다. 특히 시상식에서는 참석자들이 메타버스(확장가상세계) 플랫폼 속 공간에서 소통했다.

박 사장은 회의를 통해 "KB증권은 고객만족을 최우선 가치로 삼아 고객가치를 증대시킬 수 있도록 지속적인 노력을 기울여야 한다"며 "다양한 상품과 서비스를 제시해 KB증권만의 종합 자산관리 컨설팅을 더욱 활성화 하는 등 고객 가치 증대 방안을 함께 고민하고 실행해 고객만족을 넘어 고객감동을 실현하자"고 당부했다.

