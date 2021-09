진도군, 추석 연휴 12개 분야별 대책반 운영

군민과 귀성객의 안전과 편의 위한…5일간 종합상황실을 설치

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 진도군이 추석을 맞아 연휴 기간 군민과 귀성객의 안전과 편의를 위해 ‘추석 연휴 종합대책’을 추진한다.

14일 군에 따르면 오는 18일부터 22일까지 5일간 종합상황실을 설치하고 코로나19 방역, 보건·진료, 재난·재해, 도서지역 귀성객 수송, 관광객 수용 등 군민의 안전과 생활에 밀접한 분야에 대해 12개 대책반을 운영한다.

보건소는 연휴기간 중 선별 진료소 운영을 통해 밀접 접촉자와 해외 입국 자가격리자에 대한 모니터링을 강화하고 확진자 발생 시에는 24시간 비상 방역 근무체계를 가동한다.

또 진도한국병원 응급실 등 의료기관 22개소, 약국 11개소가 연휴기간 중에도 운영되며, 휴일 지킴이 약국 정보는 진도군 보건소 홈페이지 또는 진도군청에서 확인할 수 있다.

특히 진도군 재난안전대책본부 운영을 통해 코로나19 감염병 등 재해 상황 감시 등에 행정력을 집중하면서 지난 13일부터 오는 22일까지 사회복지시설 등 다중이용시설의 방역 수칙 준수 여부 점검과 함께 읍·면 생활 방역단에서 특별 방역소독도 함께 추진한다.

방역을 위해 게이트볼장, 실내수영장, 공설운동장, 아리랑체육공원 등 공공 체육시설은 오는 19일부터 25일까지 운영을 중단한다.

운림산방, 진도타워, 남도전통미술관 등 주요 관광지는 방역지침을 준수하면서 정상 운영하며, 오는 18일과 20일(조도면은 19일과 22일)에 생활 쓰레기를 수거한다.

진도군 행정과 관계자는 “연휴 기간 중 귀성·역귀성 자제와 부득이한 경우 사적 모임 인원 제한과 마스크 착용 등 사회적 거리두기 방역 수칙 준수가 필요하다”며 “군민과 귀성객들이 안전하고 편안하게 쉴 수 있는 명절을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr