‘양경수 민주노총 위원장 불구속 재판 촉구 2040개 시민사회종교단체 기자회견’이 14일 서울 중구 민주노총에서 열렸다. 시민사회종교단체 대표자들이 양 위원장 판넬 옆에서 구호를 외치고 있다. /문호남 기자 munonam@

