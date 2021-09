토스 "국민지원금 알림, 750만명이 이용"

[아시아경제 성기호 기자] 총 2950만3000명에게 ‘국민 지원금’ 온라인 지급이 완료된 가운데, 토스를 통한 지원금 알림 서비스 등록이 플랫폼 3사 중 57%에 달하는 것으로 나타났다.

토스에 따르면, 13일 현재 토스로 알림 받기를 등록한 고객은 750만명으로, 플랫폼 3사 총채널 등록자 1309만명의 57%를 차지했다.

행정안전부는 이번 국민지원금 대상 여부 및 신청일 알림 서비스를, 대 국민 알림 서비스인 ‘국민비서’를 통해 진행했다. 행정안부는 국민들의 사용이 많은 토스 등 3개 플랫폼 사업자와 제휴를 맺고 지난 3월부터 ‘국민비서’ 서비스를 제공하고 있으며, 최근 백신접종 안내 등 다양한 공공 알림 서비스를 이들을 통해 제공 한 바 있다.

토스 관계자는, “사용자가 가장 쉽게 신청할 수 있는 원클릭 서비스 과정을 만들었고, 이후 카드사를 통한 지원금 신청과 사용내역 현황 조회 등 국민지원금 전 과정을 토스 앱 하나에서 구현한 것이 고객들의 높은 호응을 산 것으로 보인다” 고 설명했다.

토스는 최근 전자 고지 서비스 사업에서 본격적으로 속도를 내고 있다. 지난 6월 과기부로부터 공공 문서의 전자 중계 자격을 검증받은, ‘공인전자문서중계자’로 지정받은데 이어, 이달 9일에는 토스 모바일 전자고지 서비스가 ‘과기부 ICT샌드박스 사업’에 선정되었다.

