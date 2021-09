동원홈푸드, '비비드키친 비건 마요' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 동원홈푸드는 동물성 원료를 사용하지 않은 비건(Vegan) 마요네즈 ‘비비드키친 비건마요’를 출시했다고 14일 밝혔다.

‘비비드키친 비건마요’는 마요네즈에 들어가는 동물성 원료인 계란 대신 식물성 원료인 두유를 사용해마요네즈의 고소한 맛과 부드러운 식감을 재현한 비건 제품이다. 특히 대두분말이 아닌 두유를 사용해 맛이 텁텁하지 않고 깔끔하다. 또한 칼로리와 지방 함량이 적고 콜레스테롤이 없다.

‘비비드키친 비건마요’는 한국비건인증원의 비건 인증을 받은 제품이다.한국비건인증원은2018년 식품의약품안전처의 승인을 받고 비건 인증을 담당하는 정식 기관으로,원재료는 물론 제조 과정,완제품 내 동물성 유전자 유무 검사 등 엄격한 검수과정을 거쳐 기준을 통과한 제품에만 비건 인증을 부여한다.

최근 자신의 신념에 따라 제품을 구매하는 ‘가치 소비’가 주목 받으면서 친환경, 동물보호를 위한 비건 트렌드가 확산되고 있다. 글로벌 시장조사업체 ‘그랜드뷰리서치’에 따르면 전세계 비건 시장은 2018년 이후 연평균 9.6% 성장해 2025년에는 약 29조 7170억원 규모에 달할 것으로 예상된다.

‘비비드키친’은 동원홈푸드가 지난해 론칭한 B2C용 소스·가정간편식(HMR) 전문 브랜드다. 1000개 이상의 유명 식품회사와 외식 프랜차이즈 업체에 조미식품을 납품해온 국내 B2B 조미식품 시장 1위 동원홈푸드 삼조쎌텍사업부의 제조 노하우를 바탕으로 다양한 소스 제품을 만들어 선보이고 있다.

