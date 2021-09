“사과는 역시” 상주 사과, 경북도 직거래 품평회서 대상 … 농림부장관상 수상

상주시 화남면 최원수 씨 ‘홍로’, 당도높고 빛깔 좋아

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “상주라 하면 사과 아인교(아닙니까).”

경북 상주시 화남면의 사과농가가 출품한 사과가 경상북도 농·특산물 직거래장터 품평회에서 대상인 농림축산식품부장관상을 수상했다.

대상 수상자는 최원수 씨이다. 당도가 높고 빛깔이 좋은 홍로 사과를 출품해 대상을 거머쥐었다.

2021년도 경상북도 농·특산물 직거래장터 행사는 지난 10일부터 12일까지 대구시 두류공원에서 열렸다.

상주시에서는 한국농업경영인 상주시연합회 회원들이 참가했다.

최 씨의 수상으로 상주지역 농산물 홍보와 대구 경북지역 소비자 직거래 유통에도 크게 도움이 될 전망이다.

남광우 한국농업경영인 상주시연합회 회장은 “경상북도 지역의 우수 농산물이 기량을 겨뤄 상주시 농산물이 대상을 받은 것은 농업인 한 명의 영광뿐만이 아니다”며 “이상기후와 잦은 장마 등 고난을 이겨내며 농업을 지탱한 상주의 모든 농업인에게 주는 격려와 응원이라 생각한다”고 말했다.

2021년 경상북도 농·특산물 직거래장터 행사는 소비자에게 우리 농산물을 홍보하고 직거래를 활성화하기 위해 열렸다. 대상, 금상, 은상, 동상, 장려상 등 각각 2명을 뽑아 시상했다.

