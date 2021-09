TIPA, 中企 도전적 R&D지원 강화…기업당 최대 6억 지원

2021년 2차 후불형 R&D 사업 공고

[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부와 중소기업기술정보진흥원(TIPA)이 2021년 2차 '후불형 연구개발(R&D)' 참여 중소기업을 모집한다.

'후불형 R&D' 지원 사업은 과제 선정할 때 정부지원연구개발비의 25%를 선지급하고, 과제 종료 후 최종평가와 정산을 통해 잔여 75%를 지급하는 '先수행 後지원' 방식이다.

이 사업은 R&D 수행기업에게 도전적이고, 창의적인 기술개발을 독려하고 과제 수행의 책임감을 높이기 위해 지난해 도입돼 시행 중이다. 개발기간은 최대 2년이며, 지원금액은 기업당 최대 6억원이다. R&D 수행기간 동안 기업은 자체 재원을 활용해 R&D를 수행하게 된다.

후불형 R&D 우수기업에 대해서는 기술료 면제 혜택을 부여하고, 기술보증 및 후속과제 연계지원 등 파격적인 인센티브도 부여된다.

지원 분야는 4차 산업혁명(4IR), BIG3(미래자동차, 시스템반도체, 바이오헬스), 비대면·서비스 분야이며, 신속한 R&D지원을 위해 선정평가 절차를 간소화하고, 대면평가를 거쳐 최종 지원과제를 선정하게 된다.

이재홍 TIPA 원장은 "우수한 기술력과 연구 환경을 갖춘 중소벤처기업들의 혁신적이고 과감한 연구개발을 위해서는 다양한 지원방식이 필요하다"면서 "후불형 R&D 지원이 시장을 주도하는 혁신기업 성장의 마중물로써 뒷받침할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

사업 신청은 다음달 12일 오후 6시까지 가능하며, 자세한 내용은 중소기업 기술개발지원사업 종합관리시스템 누리집 온라인 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr