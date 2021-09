비씨카드, 워크맨과 단독 제휴…'始發(시발)카드' 출시

카드사 최초 웹예능 워크맨 단독 제휴카드

1800~1만8000원 미만 180원, 1만8000원 이상 1800원 청구할인

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 업계 최초로 인기 웹예능 프로그램 '워크맨'과 손잡고 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 직장인을 위한 신개념 신용카드 '始發(시발)카드'를 출시했다고 14일 밝혔다.

이 카드는 올해 출시한 '케이뱅크 심플카드', '블랙핑크 카드'에 이은 세 번째 비씨 자체 발급 카드다. 카드 상품 최초로 특정 기업, 캐릭터가 아닌 인기 유튜브 프로그램 워크맨과 제휴해, 사회초년생들의 출발을 응원하는 의미와 소비 트렌드, 재미 요소를 접목해 출시됐다. 한자어 始發(시발)에 대한 사전적 의미는 '일이 처음으로 시작 됨'을 뜻한다. 최근에는 스트레스 해소를 위한 소비를 일컫는 '시발비용'이란 신조어로 통용된다.

카드 디자인과 혜택 또한 워크맨 콘텐츠 특징을 일부 차용해 개성 있게 표현했다. 디자인은 직장인 공감 요소를 담아 총 4종으로 선보였다. 각각 첫 출발을 상징하는 '사원증', 새 출발을 의미하는 '사직서'(2종), 워크맨 지식재산권(IP) 활용 트렌디한 느낌의 '워크맨 스티커' 디자인으로 구성됐다.

혜택은 '선 넘는 특별 할인'이란 명칭으로 결제 금액 구간별 청구할인을 제공한다. 1800~1만8000원 미만은 결제 건당 '180원'(최대 일 5회, 월 50회), 1만8000원 이상은 '1800원' 할인(최대 일 2회, 월 10회)해준다.

해당 할인은 ▲홧김택시(택시업종) ▲커피수혈(커피전문점) ▲배달냠냠(배달업종) ▲쇼핑치료(백화점, 온라인몰) ▲간식털이(편의점) 등 5가지 업종에서 전월 실적 30만원이상 이용 시 혜택을 받을 수 있다.

기본 할인도 잡(Job)다하게 풍성하다. 선 넘는 특별할인 적용 가맹점 등을 제외한 기타 가맹점에서 결제 시 0.7% 청구 할인을 기본으로 제공한다. 기본 할인은 전월 실적 조건이나 할인 한도 제한이 없다.

카드 신청은 종합금융플랫폼 페이북에서 가능하며 연회비는 국내 전용(비씨) 5000원, 국내외겸용(비자) 8000원이다. 오는 30일까지 신규 신청 고객에게는 연회비 전액을 캐시백 해주는 이벤트도 진행한다.

이세희 비씨카드 상품개발팀장은 "시발카드 출시를 통해 비씨 자체 발급 카드 포트폴리오가 더욱 강화됐다"며 "향후에도 다양한 분야 협업과 새로운 시도를 통해 고객에게 많은 혜택을 드리는 상품을 출시할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr