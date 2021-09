신세계百, 지니뮤직과 가을맞이 언택트 재즈 공연

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 오는 17일 오후 8시 지니뮤직과 손잡고 언택트 재즈 라이브 콘서트를 연다고 14일 밝혔다.

‘신세계 폴 인 재즈 라이브 콘서트 위드 지니’는 신세계백화점 의정부점 문화홀에서 언택트로 진행된다. 직접 공연장에 오지 않고도 신세계백화점 및 지니뮤직 애플리케이션(앱)을 통해 웅산, 민경인 트리오 등 유명 재즈 아티스트들의 공연을 감상할 수 있다.

신세계는 언택트 라이브 공연에 참여한 고객들을 대상으로 이달까지 사용 가능한 신세계백화점 멤버스바 무료 음료권, 식음 시설 5000원 할인권, 3시간 무료 주차권 등을 증정한다. 또한 라이브 공연 이후에도 신세계백화점 앱을 통해 공연 영상을 제공할 계획이다.

신세계백화점은 모바일 앱 내에 쇼핑 정보 외에 음악, 도서 등 차별화 된 콘텐츠를 지속적으로 선보이고 있다. 모바일 앱에 도입한 라이프스타일 콘텐츠는 매월 계절과 트렌드에 어울리는 영화, 도서, 관련 상품 등을 담고 있다. 특히 지난 4월부터 선보인 무료 도서 서비스 ‘신백서재’의 경우 지난 4개월 간 28만명의 고객이 이용하기도 했다.

모바일 앱 외에 오프라인 콘텐츠도 준비됐다. 신세계백화점은 지난 2일부터 13개 점포에 ‘폴 인 재즈’라는 콘텐츠를 기획해 가을에 어울리는 재즈를 다양한 방식으로 소개하고 있다. 신세계백화점은 지니뮤직과 재즈 음악 17곡을 엄선해 13개 점포에 제공한다.

재즈 음악과 함께 그림을 감상할 수 있는 기회도 마련했다. 신세계백화점 경기점, 타임스퀘어점, 센텀시티점에서는 오는 22일까지 ‘폴 인 재즈 갤러리’를 마련해 신진 작가들의 다양한 작품을 소개한다. 대표 작가는 이승열, JB, 원동연, 파이카, 쿠로 등으로 전시품은 모두 현장에서 구매도 가능하다.

신세계백화점 관계자는 “가을을 맞이해 고객들에게 특별한 경험을 선사하기 위한 감성 마케팅을 기획했다”며 “차별화된 콘텐츠로 고객들의 삶에 활기를 불어넣는 등 라이프 스타일을 선도할 것”이라고 말했다.

