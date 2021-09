김부겸 총리 "고발사주, 사실이라면 중대 범죄행위"

[아시아경제 박철응 기자] 김부겸 국무총리는 13일 검찰의 '고발 사주' 의혹에 대해 "사실이라면 이것은 공무원으로서 중대한 범죄행위가 되는 것"이라고 밝혔다.

김 총리는 이날 오후 국회 대정부질문에서 '검찰개혁을 주장하는 정치인들을 총선 직전에 기획 고발을 하려 했다는 것은 검찰발 총선개입이자 검풍사건'이라는 더불어민주당 민병덕 의원의 지적에 "소위 정치개입 행위가 되는 것인데, 이는 국가조직으로서 있을 수 없는 일"이라며 이같이 말했다.

그는 '고발 사주' 의혹의 핵심을 묻는 말에도 "지금 보도된 내용으로 보면 (윤석열 전) 검찰총장이 검찰 조직의 일부를 이용해서 정치 개입을 시도했다는 것"이라고 강조했다.

김 총리는 박지원 국가정보원장의 '고발 사주' 의혹 보도 개입설에 대해서는 "제가 알기로는 국정원장이 그런 일에 관여할 상황은 아니라고 생각한다"고 언급했다.

김 총리는 '징역 확정판결을 받은 김경수 전 경남지사에게 문재인 후보 여론조작 사주 의혹이라고 하면 동의하겠느냐'는 국민의힘 권성동 의원의 질문에는 "그렇게 판단할 수 없는 반증은 워낙 많다"며 동의할 수 없다는 뜻을 밝혔다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr